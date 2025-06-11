Каждый четвертый работающий липчанин трудится в сфере малого и среднего предпринимательства, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, выступая на сессии облсовета с годовым отчётом. Всего в регионе – свыше 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год численность занятых в МСП выросла на 5,6%.

«Липецкая область создает условия для успешного малого бизнеса. Последнее время большое внимание уделяется развитию креативных индустрий. Создали пространство «Липецкие ремесла», где представлены уникальные изделия местных мастеров. Для дизайнеров и представителей легкой промышленности открыли мультибрендовое пространство «Арт Подиум» в центре Липецка», – добавил губернатор.

Как показатель успешной стратегии власти, налоговые поступления от МСП увеличились за шесть лет на 174% – с 7,9 до 21,8 млрд рублей. Фонд поддержки МСП за это время предоставил липецким предприятиям 7,1 млрд рублей в виде льготных займов и поручительств.