Пять именных дивизионов будет у Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В Минобороны поддержали наше предложение о формировании ещё двух подразделений. Точнее – это желание наших мужчин защищать Родину. Мы очень быстро укомплектовали три дивизиона. Обеспечиваем их всем необходимым, помогаем поддерживать связь с семьями, взаимодействуем с командованием. С новыми формированиями будет так же», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Игорь Артамонов добавил, что новым дивизионам присвоены имена уроженцев липецкой земли – генерал-полковника, военачальника, участника Великой Отечественной войны Кузьмы Трубникова и генерал-майора, выдающегося учёного по внутренней баллистике Михаила Серебрякова.

«Знаю, что много наших ребят хотят служить именно в именных липецких дивизионах. По ссылке можно узнать подробности, как в них попасть. В добрый путь, парни», – добавил губернатор.

Напомним, что ранее были созданы три именных липецких артиллерийских дивизиона. Они носят имена Героев России Ивана Флёрова и Олега Пешкова и Героя Советского Союза Митрофана Неделина. Бойцы этих подразделений сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО.