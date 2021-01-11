Лучшие российские регионы по качеству оценки регулирующего воздействия (ОРВ), в число которых вошла и Липецкая область, определили в Минэкономразвитии РФ. Лидером наш регион стал во многом благодаря мнению местного бизнес-сообщества, отметили в Липецкой торгово-промышленной палате.

Оценка регулирующего воздействия – это реально действующий в Липецкой области механизм. Он позволяет учесть позицию предпринимателей при подготовке нормативных документов и исключить на стадии разработки те положения, которые могут привести к административным или финансовым обременениям бизнеса. Липецкая ТПП – одно из основных связующих звеньев в проведении оценки регулирующего воздействия. Она обеспечивает на своей площадке обсуждение проектов нормативных актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, через действующие комитеты, а также привлекая к работе представителей регионального бизнеса и руководителей деловых объединений региона. Кроме того, в Липецкой ТПП сформирован пул аттестованных Минэкономразвития РФ независимых экспертов по различным отраслям права, которые также анализируют действующие нормативные акты и их проекты.

ОРВ является неотъемлемым элементом участия бизнес-сообщества в нормотворческом процессе. В частности, этот инструмент позволил получить обратную связь от бизнеса – обращения на горячую линию в период пандемии. По результатам анализа звонков Липецкая ТПП подготовила ряд предложений, направленных на поддержку бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в регионе. Работа горячей линии липецкого центра «Мой бизнес», созданного Липецкой ТПП и администрацией региона, получила благодарность полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, а также по результатам мониторинга Минэкономразвития была оценена на 100 баллов из 100, что подтверждает высокую квалификацию специалистов.

Кроме того, Липецкая ТПП бесплатно рассматривала обращения предпринимателей по выдаче заключений об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор), связанных с неисполнением обязательств по внутрироссийским договорам в условиях вынужденных ограничительных (запретительных) мер, введенных органами государственной власти на фоне пандемии COVID-2019. Всего было обработано свыше 1000 обращений. Благодаря этому ни одно из них не было доведено до рассмотрения судебными органами.

Также в регионе на площадке центра «Мой бизнес», пострадавшие от ограничительных мер предприниматели с ОКВЭД 47.8 (торговля на рынках, в торговых центрах), смогли получить денежную выплату. При подсчете результатов рейтинга в Минэкономразвития РФ учитывали все эти показатели, а также прозрачность процессов нормотворчества, проведение ОРВ в муниципальных образованиях и оценку экспертным и предпринимательским сообществом уровня развития данного института, уточнили в Липецкой ТПП.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки предпринимательства, которое из-за распространения коронавируса несет значительные убытки», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.