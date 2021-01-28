Средний надой молока от одной коровы за сутки в Липецкой области вырос на 2 кг и составил 22,5 килограммов. По этому показателю Липецкая область – одна из лучших в стране, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза России на 25 января текущего года, средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 17,44 кг, что на 0,91 кг больше, чем годом ранее. Более 20 кг молока в расчете на корову получают в 18 субъектах РФ.

В Липецкой области лучшие результаты по среднесуточному надою молока показывает Задонский район. Там он составил 34,3 кг от одной коровы. Также среди лидеров Добровский район – 29,9 кг и Долгоруковский район – 28,7 кг.

«В отрасли животноводства трудятся высококвалифицированные специалисты, постоянно работающие над повышением своего профессионального уровня, внедрением на предприятия региона новых достижений отечественной и мировой науки и практики», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.