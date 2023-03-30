Центр «Мой бизнес» Липецкой области стал финалистом профессионального этапа одноименной премии. Он представлен сразу в двух номинациях – «Лучший кейс поддержки креативной индустрии» и «Лучшая комплексная услуга». Всего в финал премии вышли 38 регионов.

«Национальная премия «Мой бизнес» – это возможность обменяться полезными практиками по поддержке бизнеса, а также масштабировать лучший региональный опыт. В этом году мы обновили формат проведения премии. Теперь мероприятие проходит в три этапа. На первом из них актуальность и востребованность проектов рассматривают коллеги, специалисты центров «Мой бизнес» из всех регионов. Это профессиональный отбор, признание коллег. Затем 7 апреля на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пройдет презентация лучших трех проектов в каждой номинации. На третьем этапе достижения за 2022 год проанализируют эксперты. В жюри входят депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. Победители будут объявлены летом этого года», – рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В рамках премии институты развития предпринимательства получат награды по 16 номинациям: за организацию образовательных мероприятий, эффективное взаимодействие с бизнесом, поддержку женского предпринимательства, креативной индустрии, самозанятых и ряду других. Всего на оценку жюри представлено более 400 проектов.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой стали правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».