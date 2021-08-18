Во втором квартале 2021 года уровень полноты данных о капитальном ремонте, предоставляемых Липецкой областью на портале Реформа ЖКХ, составил 100%. Это стало лучшим результатом по Центральному федеральному округу.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области, Реформа ЖКХ – это уникальная информационная система, объединившая оперативную информацию о том, что происходит с жильем собственников в частности и отраслью ЖКХ в целом. На портале жители могут найти данные в том числе и по капитальному ремонту. Представлена информация субъектов РФ о ходе реализации региональных программ капремонта, перечень домов, включенных в программу, а также выполняемые и запланированные работы по капитальному ремонту. Она публикуется на основании данных, представленных исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ.

ФКР Липецкой области в этом разделе разместил максимально подробную информацию для собственников.

«Жители региона активно участвуют в ходе капитального ремонта с момента проектирования. Это дает возможность максимально использовать все пожелания собственников жилья с учетом технических нормативов и требования к градостроительному облику», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.