Во втором квартале 2021 года уровень полноты данных о капитальном ремонте, предоставляемых Липецкой областью на портале Реформа ЖКХ, составил 100 %, что стало лучшим результатом по Центрально-федеральному округу. Второе место по этому показателю заняла Рязанская область (99,89 %), третье – Ярославская область (95,96 %).

Напомним, Реформа ЖКХ (https://www.reformagkh.ru/) — это уникальная информационная система, объединившая оперативную информацию о том, что происходит с жильем собственников в частности и отраслью ЖКХ в целом.

На портале жители могут найти информацию в том числе и по капитальному ремонту. Здесь представлена информация субъектов РФ о ходе реализации региональных программ капремонта, перечень домов, включенных в программу, а также выполняемые и запланированные работы по капитальному ремонту. ФКР Липецкой области в данном разделе размещена максимально подробная информация для собственников.

Информация публикуется на основании данных, представленных исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 1 декабря 2016 года № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных приказов Минстроя России».