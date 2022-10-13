Липецкая область вошла в число лидеров всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». В ней приняли участие среди 15 субъектов и 27 городов и сотни тысяч жителей, которые выбрали альтернативный способ передвижения и преодолели 869 123 «чистых» километров.

Для участия в акции необходимо было фиксировать маршруты с указанием пройденных километров в постах и выкладывать в социальные сети с хештегом #Выбираючистыйвоздух. Липецк занял первое место в рейтинге, жители преодолели 248769 км.

Награду за победу первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов вручил заместителю губернатора Липецкой области Игорю Кремнёву. «Выражаем огромную благодарность администрации города Липецка и всем спортсменам, благодаря которым удалось подняться на пьедестал. Без вашей воли, выносливости и энергии мы не смогли бы завоевать первое место», – подчеркнул Игорь Кремнёв.

Акция стала социальным продолжением федерального проекта «Чистый воздух», основной целью которого является кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ. «В Липецкой области ведется целенаправленная работа по улучшению экологии, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи».

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов, в регионе проводится масштабная экологическая модернизация промышленных объектов, общественный транспорт становится более экологичным. Неделю назад на маршруты в Липецке вышли 25 автобусов на газомоторном топливе. До этого в 2019-2021 гг. было закуплено более 200 единиц экологичного транспорта, в 2023 году планируется закупка ещё 46 транспортных средств.

Всё это позволяет ослабить нагрузку на атмосферу и сделать воздух чище: выбросы загрязняющих веществ в Липецке с начала реализации федерального проекта сокращены на 13 тыс. тонн.