Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга.

Наш регион попал в первую тройку субъектов, которым были одобрены такие заявки. Кроме Липецкой области, в это число вошли Свердловская область и ХМАО.

Согласно одобренной заявке область получит из средств госкорпорации более 18 млн. рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за выполненные работы по замене лифтов по договору факторинга. С применением данного механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме, расположенном на территории городов Липецка и Ельца. Жильцы всех этих многоэтажек формируют фонд капремонта на счете регионального оператора.

Новые лифты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Замена подъёмников в указанных домах позволит улучшить условия проживания почти 6 тыс. человек.

«Потребность в замене лифтов, отслуживших нормативных срок, остаётся по-прежнему высокой. Финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ позволит сохранить темпы капитального ремонта оборудования, отработавшего более 25 лет», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.