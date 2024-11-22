Счетная палата Российской Федерации по поручению Совета Федерации проанализировала и представила результаты причин, приведших к высокому уровню несостоявшихся государственных закупок. В последние годы данный показатель оставался на стабильно высоком уровне и по итогам 2023 года каждая вторая конкурентная закупка была признана несостоявшейся.

Липецкая область вновь подтвердила свою эффективность в сфере государственных закупок, заняв первое место среди субъектов Российской Федерации с низкой долей несостоявшихся закупок. Данный факт свидетельствует о высоком уровне организации и прозрачности закупочного процесса в регионе. Государственные закупки являются важнейшим индикатором состояния государственной контрактной системы и их эффективность напрямую влияет на развитие экономики и выполнение социальных обязательств государства перед гражданами.