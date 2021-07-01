За полгода 3063 малоимущих жителя Липецкой области получили помощь на основании социального контракта на общую сумму 287,5 миллиона рублей. Это лучший результат среди регионов Центрального федерального округа.

Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, большинство обратившихся за поддержкой – 1221 человек – заключили социальный контракт на поиск работы. Это уже больше, чем за весь прошлый год по данному направлению – 1215 соцконтракта. Также очень популярно такое направление, как осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Помощью на открытие своего дела решили воспользоваться уже 952 человека, что также больше показателя за весь прошлый год – 435 семей.

«Среди соседних регионов Липецкая область на первом месте по числу заключенных соцконтрактов. Например, в соседней Белгородской области заключено на данный момент 2227 контрактов, во Владимирской – 1624. Достигнуть такого результата нам помогла слаженная, комплексная работа всех заинтересованных структур и взаимодействие с победителями конкурса «Лидеры России». Конечно, есть ещё вопросы, которые предстоит решить. Но самое главное – меняется отношение к получению социальной помощи. Рост популярности таких направлений, как поиск работы, открытие своего дела, говорит о том, что получатели поддержки настроены активно действовать, чтобы улучшить свое материальное положение», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольги Белоглазова.

В 2021 году были упрощены условия получения помощи на основании социального контракта. Отменены имущественные критерии, разработаны система сопровождения для начинающих предпринимателей и система одной двери, позволяющая заявителю пройти весь путь – от подачи документов до подписания контракта в одном месте.

Предприниматели, заключившие социальный контракт, будут обеспечены сопровождением и в дальнейшем. Так, для них будут организованы ярмарки, где они смогут реализовать свою продукцию, расширить круг клиентов. Планируется, что в 2021 году помощь получат 5454 семьи в Липецкой области.

«Наша задача, прежде всего, понизить уровень бедности и улучшить качество жизни населения Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.