Липецкая область стала пилотным регионом по автоматическому предоставлению электронных сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов

С 1 января 2026 года в Липецкой области, вошедшей в число 22 пилотных регионов, начнет работать новый механизм поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Электронный сертификат на комплексную реабилитацию и абилитацию будет назначаться проактивно — автоматически, без заявления от родителей.Отделение Социального фонда России по Липецкой области сформирует электронный сертификат на основании сведений, полученных от учреждения медико-социальной экспертизы, и направит его в личный кабинет матери на портале «Госуслуги».

Электронный сертификат можно будет направить на оплату 21-дневного курса комплексной реабилитации, а также сопутствующих расходов на проживание и питание ребенка и его сопровождающего лица. За каждой семьей закрепляется целевая рабочая группа, которая информирует родителей о возможности выбора реабилитационных организаций и содержании курса лечения. Сертификат оформляется на карту «Мир» законного представителя ребенка, а воспользоваться правом на реабилитацию необходимо в течение 12 месяцев с момента первичного установления инвалидности.

Помимо этого, родитель имеет право получить компенсацию расходов за проезд к месту реабилитации и обратно железнодорожным транспортом или при использовании личного автомобиля, для чего необходимо подать соответствующее заявление в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области.

Во всем вопросам можно обратиться на горячую линию фонда по номеру 8 (800) 100-00-01 (режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30). Также всю актуальную информацию можно найти в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.

«Липецкая область является пилотным регионом по внедрению новых услуг Социального фонда России. Мы нацелены на то, чтобы социальные услуги в регионе становились максимально понятными и удобными, а жители получали их без задержек», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.