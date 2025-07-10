Липецкая область стала пилотным регионом проекта «ПроНАСледие» по созданию «Индекса свободы инвестора»

Липецкая область вошла в число первых регионов России, где будет тестироваться новый механизм привлечения инвестиций в сферу культурного наследия. Вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) Липецкая область примет участие в формировании «Индекса свободы инвестора» – инструмента, который позволит оценивать условия для бизнеса при работе с объектами культурного наследия и выбирать наиболее перспективные проекты.

«Индекс свободы инвестора» – это комплексная система оценки, основанная на данных инвентаризационных карт и Единого государственного реестра объектов культурного наследия. Она анализирует ключевые факторы инвестиционной привлекательности, включая нормативно-правовые условия, институциональную среду, инфраструктурную готовность и градостроительные ограничения.

Для властей региона участие в проекте позволит выявить слабые места в регулировании и улучшить условия для инвесторов. Бизнес, в свою очередь, получит прозрачные критерии выбора объектов для редевелопмента, возможность сравнивать условия в разных регионах и снизить риски на старте проектов.

«Проект #ПроНАСледие – это про понимание ценности территории, её потенциала и возможность видеть в наследии не только объект охраны, но и точку роста», – отметила Анна Захарова, заместитель директора АСИ.

В ближайшие месяцы в Липецкой области проведут анализ состояния памятников культуры, разработают региональную стратегию работы с наследием и определят механизмы вовлечения объектов в экономику. Проект открывает новые возможности для восстановления исторических зданий, создания культурных кластеров и развития туризма с сохранением уникальности территории.

«Участие Липецкой области в проекте «ПроНАСледие» – это важный шаг в развитии инвестиционной привлекательности региона. Мы понимаем, что объекты культурного наследия – это не только наша история, но и перспективный ресурс для экономического роста. Создание «Индекса свободы инвестора» позволит вывести работу с памятниками архитектуры на новый уровень, сделав процесс инвестирования более прозрачным и удобным для бизнеса. Этот проект откроет новые возможности для сохранения нашего культурного наследия и создания современных общественных пространств», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.