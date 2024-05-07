Минпромторг России и Институт экономики знаний запустили методическую программу «PROКЛАСТЕРЫ» для подготовки команд по вопросам создания, развития и управления промышленными кластерами. Представители Липецкой области принимают в ней участие. Цель региональной команды – создание кластера бытовой техники, переаккредитация Липецкого кластера сельхозмашиностроения, включение в состав новых участников и подготовка совместных проектов для получения федеральной субсидии. Всего обучение пройдут более 50 сотрудников министерств (министры и их заместители), больше 40 директоров фондов развития промышленности, а также представители управляющих кампаний, институтов развития и бизнеса со всей России.

«Создание промышленных кластеров – одно из приоритетных направлений нашей экономики, и государство оказывает всю необходимую для его развития поддержку. Стране нужны новые предприятия, а локализация производств – очень хорошее подспорье в их успешном функционировании», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первый кластер сельскохозяйственного машиностроения был зарегистрирован в Липецкой области в ноябре 2023 года. В него вошли 10 производителей техники для агропромышленного комплекса региона и комплектующих к ней. В этом году кластер проходит ежегодную аккредитацию, помимо предприятий Липецкой области, в него войдут еще три новых предприятия, включая компании из Рязанской области. Тем самым кластер приобретет статус межрегионального.