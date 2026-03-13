Липецкая область станет одной из площадок Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Item 1 of 2

В Липецкой области будет работать одна из площадок очных финалов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 14 марта в регионе пройдут интеллектуальные состязания по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

Принять участие в заключительном этапе смогут студенты, успешно прошедшие отбор и подтвердившие высокий уровень знаний по выбранной дисциплине. Им предстоит выполнить задания, максимально приближенные к специфике будущей работы. На площадке ЛГТУ соберутся как местные студенты, так и представители других регионов. От Липецкой области в состязаниях примут участие 44 человека.

Задания заключительного этапа разработаны при участии индустриальных партнёров – компаний, заинтересованных в молодых кадрах, поясняют организаторы. Решая реальные производственные задачи, участники знакомятся с актуальными запросами отрасли и могут проявить себя перед потенциальными работодателями.

Заключительный этап IX сезона продлится до апреля 2026 года. Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты смогут претендовать на денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» — проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минобрнауки РФ.

«Наш регион промышленно развитый, и энергетика является важной отраслью экономики. Уверен, что участие в таких соревнованиях не только поможет студентам проверить свои знания, но и откроет перед ними двери на крупнейшие предприятия. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодёжь оставалась в регионе и строила карьеру именно на липецкой земле», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.