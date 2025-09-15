Липецкая область станет столицей всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

В этом году учитель школы №51 г. Липецка Юлия Ситникова стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса “Лучший учитель родного языка и родной литературы”. В следующем году именно Липецкая область будет принимать у себя финалистов этого престижного конкурса со всей России.

«Каждый конкурсный день – это просто море впечатлений. Люди выкладываются на 100%. Я очень рада, что у нас в стране такое внимание уделяется сохранению родных языков. Необходимо укреплять и сохранять родные языки, потому что это действительно важно для подрастающего поколения и для культуры в целом», – поделилась Юлия Ситникова.

Вот уже четыре года подряд конкурс не только сохраняет свою актуальность, но и вызывает всё больший интерес и внимание по всей стране.

Липецкая область стабильно демонстрирует высокие результаты на всероссийском уровне. За 4 года подготовлены два лауреата, призер и абсолютный победитель.

2022 год – Вера Батракова, учитель русского языка и литературы гимназии №19, лауреат

2023 год – Елена Зайчикова, воспитатель детского сада №8 «Родничок» города Грязи, лауреат

2024 год- Ольга Мазурова, педагог из школы № 77 Липецка, призер

2025 год- Юлия Ситникова, учитель школы №51 г. Липецка, абсолютный победитель

Это блестящее доказательство профессионализма наших педагогов и эффективности системы образования региона.

«Мы четвертый раз проводим конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы», он пользуется большим успехом и позволяет поддерживать учителей родных языков. Хочу выразить вам благодарность за ваш ежедневный труд, за выбор вашей миссии. Именно вы воспитываете в детях уважение к многообразию культур и языков, это залог консолидации российского народа и национальной безопасности нашей страны», – обратился к участникам конкурса Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России сообщил, что расширяется перечень федеральных рабочих программ по родным языкам и литературам народов России, их сейчас 340 на 59 языках, в федеральном перечне учебников – 546 наименований учебников по 32 языкам народов России.