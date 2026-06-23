Липецкая область участвовала в Международном ИТ-форуме

Заместитель министра цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Надежда Калинина приняла участие в XVII Международном ИТ-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Ключевой темой мероприятия стало глобальное управление цифровой трансформацией и усиление технологического суверенитета. Особое внимание уделялось внедрению и развитию ИИ, в том числе международному сотрудничеству в этой сфере.

В рамках регионального дня форума Надежда Калинина выступила на презентационной сессии «Умный город. Цифровые решения для городской инфраструктуры». Она представила региональные практики в сфере «Умного города», рассказала, как Липецкая область выстраивает поддержку муниципалитетов и какие ресурсы нужны для успешного внедрения цифровых решений «на местах». Также заместитель министра приняла участие в сессии по разбору решений «Умного города» государственными заказчиками.

Форум стал крупнейшей площадкой для обмена опытом в сфере цифровой трансформации: в нём приняли участие около 5 000 человек из 43 регионов России и 40 зарубежных государств. По итогам деловой программы подписано 16 соглашений. Традиционная выставка в центре «Югра-Экспо» объединила более 50 экспонентов и привлекла свыше 7 000 посетителей.

«Цифровизация не должна оставаться “вещью в себе”. Наша главная цель — внедрить умные решения, которые бы работали на наших жителей ежедневно: от безопасности на улицах до эффективного ЖКХ», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.