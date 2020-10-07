Липецкая область участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень-2020»

22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020» стартовала сегодня в онлайн-формате. Посетители могут осмотреть экспозицию на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф. Благодаря цифровому формату впервые в истории выставки в ней принимают участие все 85 субъектов РФ. Центральная экспозиция «Золотой осени» находится в павильоне Минсельхоза России, где представлены результаты работы по ключевым отраслевым направлениям.

В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Они осмотрели виртуальную экспозицию выставки и ознакомились с результатами работы агропромышленных предприятий регионов страны. В рамках мероприятия премьер-министр вручил государственные награды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК.

Главному агроному филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Липецкой области Вере Арутюнян было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Как отметил Дмитрий Патрушев, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, агропромышленный комплекс в этом году демонстрирует уверенный рост. По прогнозу, будет собрано не менее 125 млн тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации. Хорошая динамика и по другим направлениям – в целом ожидается, что объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году увеличится более чем на 4%.

Начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих выступил на экспертной дискуссии «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие практики». Он отметил, что ключевую роль в активном наращивании экспорта АПК региона сыграли инвестиции в науку. Они позволили повысить урожайность по всем сельхозкультурам. Как результат, регион получает рекордные урожаи каждый год. Благодаря существенным изменениям, которые произошли в области логистики за последние два года, грузовые экспрессы доставляют продукцию всего лишь за двое суток.

Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области. Также в области активно развивается их переработка. Увеличиваются мощности уже существующих заводов, строятся новые предприятия. Повышенное внимание уделяется развитию глубокой переработки: более половины продукции АПК региона, которая отправляется за рубеж, – это товары с высокой добавленной стоимостью.

Липецкая область входит в ТОП-10 регионов страны по таким основным экспортным позициям, как экспорт продукции масложировой отрасли, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорт прочей продукции (например, дрожжи, фруктовые соки и другие).

Вопросы дальнейшего развития отрасли участники рынка и эксперты обсудят в ходе 40 деловых мероприятий, которые пройдут в онлайн-формате. Среди основных тем дискуссий – стратегические ориентиры отрасли растениеводства, поддержка региональных брендов продуктов питания, цифровая трансформация АПК, развитие сельских территорий и агротуризма, продвижение органической и экологически чистой продукции и другие актуальные направления. Прямая трансляция всех мероприятий доступна на сайте выставки.