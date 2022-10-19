Липецкая область вошла в число регионов, представивших лучшие заявки на участие в акселераторе по развитию промтуризма «Открытая промышленность», организованном АСИ и РАНХиГС при поддержке Минпромторга России. «Вместе с представителями бизнес-сообщества мы выработали практику постоянного обсуждения перспективных направлений работы, расширения мер государственной поддержки. Конструктивный диалог помогает нам двигаться вперед и в такие непростые времена, как сегодня», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в акселераторе примут участие 159 предприятий в составе 20 региональных команд из семи федеральных округов – Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного. Липецкую область представят Липецкая трубная компания «Свободный Сокол», Грязинский культиваторный завод, «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие», АО «Липецкцемент», ОЭЗ «Липецк», ООО «Липецкая Кофейная Компания», продовольственная компания «ЛИМАК», АО «Липецкий хладокомбинат», ООО «Елецкое пиво», фабрика народных художественных промыслов «Елецкие кружева».

Целью акселерационной программы в этом году станет продвижение технологического и кадрового потенциала российских производителей, заявил на заседании глава экспертного совета акселератора, замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных. «Участники за полгода акселератора совместно с опытными экспертами, менторами, а также совместно с регионами-наставниками создадут проекты и решения, направленные на повышение информированности россиян о современных промышленных технологиях, качестве российской продукции, массовое привлечение специалистов в промышленность, повышение престижа рабочих и технических профессий, формирование новой политики открытости и диалога с потребителем», – сказал Алексей Беспрозванных.

Он отметил высокий уровень подготовки заявок, поступивших на рассмотрение экспертов. «Многие регионы четко определились с целями, которых планируют достичь по итогам акселератора: это и продвижение региональных брендов, и демонстрация экологических технологий. Они серьезно подошли к качественной проработке и подаче информации о предприятиях, в работу команд вовлекались представители различных органов власти, отвечающие за развитие промышленности и экономики, сельского хозяйства, образования и туризма», – отметил замминистра.

Первый модуль акселерационной программы, посвященный стратегическому планированию и развитие промтуризма, стартует 20 октября. «Вместе с Ростуризмом мы планируем создание национальных туристских маршрутов промышленной направленности и обсуждаем возможность субсидирования их благоустройства. С Минтрудом работаем над включением предприятий-участников акселератора в перечень рекомендованных для посещения с целью профориентации, а с Росмолодежью договорились разработать программы коротких профориентационных стажировок, которые войдут в программу «Больше чем работа», – сообщила глава АСИ Светлана Чупшева. Прогнозируемое количество посещений промышленных предприятий в 2022 году составит 800 тыс.