Традиционный форум «Мой бизнес», в котором участвуют и представители Липецкой области, проводит в эти дни в Карачаево-Черкесской Республике Министерство экономического развития РФ. В Архызе собрались руководители региональных органов исполнительной власти и центров «Мой бизнес». Липецкую область на форуме представляют начальник управления экономического развития региона Кирилл Дождиков и начальник офиса липецкого центра «Мой бизнес» Ольга Зиновьева.

Деловая программа форума включает межрегиональный обмен практиками и выработку решений по перспективным направлениям развития инфраструктуры поддержки «Мой бизнес». Будет продолжена проработка предложений по развитию мер национального проекта и системы поддержки предпринимательства в России в перспективе до 2030 года. «Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом. А участие в масштабных форумах способствует повышению эффективности в работе правительства области по привлечению инвестиций в экономику региона», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завтра, 15 июля, в Архызе состоится Всероссийской форум для предпринимателей «Мой бизнес. Старт». Его ключевой темой станет дискуссия «Кадры в экономике». «В апреле мы сделали первый подход к обсуждению вопросов поддержки МСП в горизонте 2030. Уже в мае на Координационном Совете по МСП у Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина начертили перспективы поддержки МСП, в том числе вопрос конкуренции за кадры. В июне Президент в рамках ПМЭФ дал ряд системных поручений по решению кадрового вопроса и развитию кадрового потенциала страны. Поэтому тема «Кадры в экономике» выбрана нами не случайно. Наш рынок переживает глобальные изменения – развитие и импортозамещение в сферах производства, IT, туризма и многих других требуют постоянного кадрового насыщения. И одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для МСП будут кадры. Состав спикеров позволит нам комплексно подойти к обсуждению этих вопросов», – подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Программа форума также включает ряд стратегических сессий по переговорам и кадрам индустрии сервиса и туризма.