Липецкая область участвует в федеральной программе «PROКЛАСТЕРЫ» с проектом в сфере станкостроения

Управленческая команда Липецкой области вошла в число участников четвертого потока методической программы Минпромторга России «PROКЛАСТЕРЫ», реализуемой Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Проект направлен на создание и развитие промышленных кластеров в регионах. В этом году программа собрала рекордное количество участников – 195 представителей из 55 субъектов РФ.

От Липецкой области в программе принимают участие представители министерства промышленности, инвестиций и науки, руководители Фонда развития промышленности, а также представители предприятий региона. В течение нескольких месяцев команда пройдет обучение, включающее практические вебинары, консультации с экспертами и разработку стратегии развития кластера. Итогом станет защита проекта в июле в Омске.

В Минпромторге России отметили, что ожидают, что проекты, представленные на защите, получат дальнейшее развитие при содействии федеральных институтов. Липецкая область представит проект создания кластера «Станкостроение», который объединит профильные предприятия региона. Основные цели – реализация совместных импортозамещающих проектов, снижение зависимости от иностранных комплектующих, создание новых рабочих мест.

«Создание промышленных кластеров – важный шаг в укреплении экономики региона и страны в условиях импортозамещения. Липецкая область намерена активно использовать этот инструмент для развития высокотехнологичных производств и повышения инвестиционной привлекательности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.