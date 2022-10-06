Делегация Липецкой области и ведущие сельхозпредприятия региона принимают участие в 24-ой Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022». Она проходит в Подмосковье, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 5 по 8 октября.

«Это важное событие года для представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности. Нам есть что показать. Наши аграрии применяют передовые научные достижения, модернизируют производства, благодаря чему развивается отрасль и регион», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В первый день открытия выставки состоялось пленарное заседание с участием председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, на котором обсуждалась продовольственная безопасность страны и мира.

«Липецкая область готова ко всем вызовам, которые стоят перед аграрным сектором. Мы растём практически по всем направлениям – от растениеводства до животноводства. Наш регион признана одним из самых быстрорастущих регионов по экспорту продукции АПК. У нас не остановлен не один инвестиционный проект. Сейчас в стадии реализации проекты на сумму 60 миллиардов рублей. И мы ведём переговоры с новыми инвесторами», – рассказал заместитель губернатора Игорь Кремнев.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев наградил лучших работников сферы АПК. Всего шесть человек. В их числе – начальник производства ООО «Лебедяньмолоко» Марина Калинина. За достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд она отмечена грамотой Правительства РФ.

После официальной части гости могли познакомиться с образцами современной сельскохозяйственной техники, инновационными разработками в сфере АПК и продукцией из 70 регионов страны.

Липецкую область представили более 15 агропромышленных компаний. Среди них – АО «ЛИМАК», АО «Прогресс», ООО «Лебедяньмолоко», ЗАО АФ им.15 лет Октября, МПК «Кузминки», ГК «РОСТ», АО «Компания Росинка», ООО «Липецкпиво», ООО НВК «Добрые воды», ООО КЦ «Мерлетто», ООО «Агроснабсахар», ООО «Отрада Фармз», кофейный завод Stile di vita, ООО «Черкизово-масла».

Посетители стенда Липецкой области дегустировали яблоки, соки, сыр, мясные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты, минеральную воду, овощи, сахар и другие продукты, которые производятся в нашем регионе. Также на стенде представлен макет маслоэкстракционного завода, открытого в этом году в регионе, и образцы продукции этого предприятия. А в павильоне «Животноводство» – два племенных хозяйства Липецкой области – ООО «Вербиловское» и ОАО им. Лермонтова – представили лучших коров голштинской и красно-пёстрой пород.

Кроме того, делегация региона примет активное участие в форумах, заседаниях круглых столах и панельных дискуссиях, посвящённых актуальным отраслевым вопросам. Будут обсуждаться темы импортозамещения, государственной поддержки АПК, развития сельских территорий, цифровизации, производства органической продукции, кадрового обеспечения отрасли, агротуризма. Особое внимание будет уделено вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве. Это обсудят на Форуме «Женщины в АПК».

В эти же дни на территории ВДНХ на площади Промышленности проходит Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень – 2022». Здесь свои продукты представили и липецкие производители.