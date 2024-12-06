Липецкая область уверенно удерживает лидирующие позиции на всероссийской арене, демонстрируя высокие результаты в области финансовой грамотности. Руководитель Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) Светлана Соломыкина в интервью Ассоциации развития финансовой грамотности «Точка Роста» рассказала о главных успехах региона.

Высоких результатов удалось достичь благодаря деятельности РЦФГ по организации образовательных мероприятий. Проведено больше 4000 мероприятий, в которых приняли участие 250 тысяч человек – от детей до пенсионеров. Ключевыми факторами стали активное взаимодействие с ответственными в муниципалитетах, членами межведомственной комиссии и образовательными учреждениями. Особую роль сыграли информационные кампании в социальных сетях.

В списке основных достижений – участие во Всероссийском конкурсе профмастерства по финансовой грамотности, по итогам которого у региона 11 финалистов и один победитель. Участие во Всероссийской олимпиаде «Финатлон для старшеклассников» приняли 115 липчан, двое из которых стали победителями и трое – призёрами. Олимпиада «Финансовая безопасность» прошла для 16,5 тыс. участников, трое из Липецкой области вышли в финал Международной олимпиады.

Межрегиональная конференция по финансовой грамотности объединила 200 участников из 12 регионов. С участием НКО проведено 47 мероприятий, охвативших больше 4500 человек. Две инициативы Липецкой области вошли в федеральный каталог лучших региональных практик. Форум «Карьера. Финансы. Молодежь» собрал 900 участников из 15 учебных заведений. Проект «Бизнес-вояж» объединил 50 участников. А конкурс плакатов «Искусство в финансах» привлек внимание 555 ребят со всей области.

Кроме того, подготовлено 480 специалистов, из которых 300 обучены по программам Федерального реестра (Институт развития образования Липецкой области) и 180 – по программам РАНХиГС. Региональный центр финансовой грамотности активно укрепляет сотрудничество с местными организациями и волонтёрами, расширяя охват своей аудитории. Среди партнеров: управление финансов и экономического развития Липецкой области, реготделение Банка России, ПАО «Сбербанк», Социальный фонд России и другие ключевые структуры.

«Липецкая область заслуженно лидирует по результатам Всероссийского финзачёта, подтверждая высокий уровень финансовой грамотности и просвещения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.