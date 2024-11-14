Липецкая область продолжает лидировать по выращиванию овощей закрытого грунта. На начало этой недели в регионе собрали 1,8 тысячи тонн салатов. Это на 600 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо салатов, получено 60 тыс. тонн огурцов и 59,6 тыс. тонн томатов. Всего с начала года в Липецкой области выращено 121,4 тыс. тонн овощей и зеленных культур.

Развитию тепличного овощеводства в регионе способствует господдержка. Всего в этом году липецким производителям овощей защищенного грунта было перечислено 217,4 млн рублей.

«Все тепличные комплексы у нас четвертого и пятого поколений. В таких с одного квадратного метра продукции почти вдвое больше, чем в обычных теплицах. Мы по-прежнему первые в России по овощам закрытого грунта», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На территории области овощи закрытого грунта выращивают в четырех современных тепличных комплексах. Их общая площадь составляет 223 гектара. Теплицы расположены в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.