Индексация взноса на капитальный ремонт в соответствии с действующим законодательством должна проводиться ежегодно. С 1 января 2024 года его величина для жителей Липецкой области составит 12,8 рублей за квадратный метр. То есть тариф увеличится на 1 рубль, а сумма в платежном документе, например, на двухкомнатную квартиру – примерно на 50 рублей в месяц. Тем категориям граждан, для которых предусмотрены льготы федеральным и областным бюджетом, также пропорционально вырастет и сумма компенсации уплаченных взносов.

Как отметили в Фонде капитального ремонта Липецкой области, согласно методике расчетов Минстроя России, экономически обоснованный взнос, который позволит качественно и в срок выполнять программу капитального ремонта, для Липецкой области составляет в среднем 35 рублей за метр квадратный. Однако о таком увеличении в нашем регионе речи не идет.

Всего за 10 лет реализации программы капитального ремонта в Липецкой области обновились почти 2,5 тысячи домов. Это позволило улучшить условия проживания около 25 тысяч семей. «Работы по капитальному ремонту находятся под строгим контролем специальных комиссий и экспертов. Некачественно выполненный ремонт подрядчик исправляет за собственные средства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.