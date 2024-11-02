Более 450 тысяч тонн сахара уже произвели предприятия Липецкой области. На шести заводах региона переработано 2,9 млн тонн сахарной свёклы нового урожая. А всего накопано 3,8 млн тонн сладкого корнеплода. Уборка подходит к завершению. Из 115,7 тысячи гектаров, отведенных в текущем году под эту культуру, убрано 93%. Лидеры по валовому сбору – Добринский район. Урожай там превысил 800 тыс. тонн. Лучшие по урожайности – аграрии Становлянского округа. Там с одного гектара копают по 417,6 центнеров при средней урожайности по области 355.

«Влаги этим летом и в начале осени было мало, поэтому валовый сбор сахарной свёклы компенсируется высокой сахаристостью. По этому показателю Липецкая область в этом году в пятерке регионов страны. А по производству сахара – на втором месте», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.