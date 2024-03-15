Центр поддержки экспорта Липецкой области, входящий в структуру центра «Мой бизнес», провел встречу с послом Омана Салимом Абдулла Аль Тувайхом. Посол арабского государства презентовал инвестиционные возможности своей страны, особо отметив сферу высоких технологий, цифровой безопасности, полупроводниковой промышленности, инфраструктурные проекты. По его словам, Оман обладает самой динамичной инвестиционной средой в странах Персидского залива.

Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов рассказал о торгово-экономическом, инвестиционном, культурном и туристическом потенциале Липецкой области. В ходе встречи участники обсудили вопросы торгового сотрудничества в сферах машиностроения, металлургии и других отраслей промышленности, а также культурные аспекты. Обе стороны выразили готовность дальнейшего сотрудничества и поиска новых возможностей для развития взаимовыгодных отношений. Достигнуты предварительные договоренности о формировании бизнес-миссий из числа предпринимателей двух стран.

Султанат Оман является одним из перспективных и важных партнёров Российской Федерации, о чём свидетельствует рост показателей товарооборота между Оманом и Россией. Подтверждением значимости российско-оманских отношений стало приглашение Омана в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2024. Наиболее перспективными сферами сотрудничества являются энергетика и туризм, которому способствует наличие прямого авиасообщения, а также то, что в 2023 году Россия и Оман заключили соглашение об избежании двойного налогообложения.

«Сегодня российские предприниматели ищут новые контакты, строят новые торговые связи. Центр «Мой бизнес» в Липецкой области очень успешно справляется с этой задачей, предлагая все новых и новых партнеров липецким предприятиям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.