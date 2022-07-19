Делегация Республики Таджикистан с деловым визитом посетила Липецкую область. В администрации областного центра состоялось торжественное подписание протокола о намерениях сотрудничества между Липецком и городом Худжанд.

В рабочей встрече приняли участие глава Липецка Евгения Уваркина, заместитель председателя Худжанда Бахтиёр Бокизода, спикер горсовета Александр Афанасьев, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов, начальник центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов, начальник центра поддержки предпринимательства Липецкой области, вице-президент Липецкой ТПП Наталья Родионова, представители органов государственной власти и предприниматели региона.

«Худжанд – второй по величине город Таджикистана. У него многовековая история, собственные культурные и экономические традиции. Мы рады тому, что наши предприниматели получат возможность познакомиться и наладить деловое взаимодействие. В бизнес-среде Липецка уже есть первопроходцы, которые ведут дела с партнерами из Худжанда. Мы с радостью принимаем предложение о начале сотрудничества и готовы вместе выстраивать экономические связи, развивать экспортный потенциал», – сказала Евгения Уваркина.

Со своей стороны Бахтиёр Бокизода подчеркнул, что руководству и предпринимательскому сообществу Худжанда липецкие предприниматели хорошо знакомы. «Уже два года большая делегация во главе с Анатолием Гольцовым приезжает к нам, мы общаемся, обмениваемся опытом. Я уверен, что мост возможностей между нашими городами и странами выстроится. Нам предстоит немало работы, мы установим деловые контакты и у нас все получится», – отметил Бахтиёр Бокизода.

Анатолий Гольцов в приветственном слове представил присутствующих бизнесменов и рассказал о сфере работы каждого из них. Это предприятия, которые на протяжении двух лет в составе липецкой делегации посещали Таджикистан. «За последние два года, которые мы провели вместе с вами, достигнут ряд плодотворных результатов. Благодаря федеральной и региональной поддержке у нас эффективно работает центр поддержки экспорта Липецкой области, который организовал и провел несколько успешных бизнес-миссий. По их результатам ряд липецких предприятий поставляет продукцию в Таджикистан. А итогом последней бизнес-миссии, состоявшейся в июне 2022 года, стало подписание 11 соглашений о сотрудничестве между государственными органами и предпринимателями двух стран», – отметил Анатолий Гольцов.

Итогом рабочей встречи стало подписание протокола о намерениях сотрудничества. В соответствии с документом, стороны планируют развивать контакты в сферах экономики, образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма. Для этого будут использоваться различные формы взаимодействия, в том числе выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы, семинары по обмену опытом муниципального управления, деятельности малого и среднего бизнеса. Планируется подписать соглашение об установлении дружественных отношений между Липецком и Худжандом до конца этого года.

После официальной части предприниматели двух стран, в числе которых с таджикской стороны были компании «Само», «Истиклол и Ко», «Канд Сомон», «АССОР», «Субхи Ватан» и другие, провели переговоры в формате B2B, наметив перспективы дальнейшего сотрудничества. Также в рамках визита делегация побывала в липецком Технопарке. Знакомство началось с посещения IT-компании «Медсофт». Она занимается созданием комплексной медицинской информационной системы. Бахтиёр Бокизода заинтересовался технологиями и отметил, что сейчас в Худжанде идет реконструкция одной из больниц города. Вскоре специалисты приступят к техническому оснащению медучреждения. Поэтому они готовы рассмотреть для будущего сотрудничества продукты липецкой компании.

Гости посетили производства и других резидентов Технопарка, в том числе «Союзрубинполимер», «Летс Трейд», «Завод светотехнической продукции», «ЕТМ-производство», высоко оценив инновационные проекты площадки и обсудив возможности дальнейшего взаимодействия. «Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Таджикистан очень высокий. Уверен, что наши деловые и культурные связи будут еще более эффективными», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.