Липецкая область укрепляет связи со странами ЕАЭС

В День Евразийского экономического союза в Министерстве промышленности, инвестиций и науки Липецкой области подвели итоги внешнеэкономической деятельности региона. Для области, где промышленность и АПК являются локомотивами экономики, сотрудничество с партнерами по ЕАЭС вышло на уровень стратегического драйвера, обеспечивая рост торговли, создание рабочих мест и запуск импортозамещающих производств.

По данным таможенной статистики за 2025 год, товарооборот региона с государствами «пятерки» демонстрирует уверенную положительную динамику. Значительный рывок произошел во взаимной торговле с Республикой Беларусь. Рекордный прирост обеспечен встречными поставками: липецкий бизнес отправляет партнерам зерно, комбикорма и черные металлы, получая взамен мясную продукцию, минеральные удобрения и промышленное оборудование.

Активно наращивает обороты и Киргизия. Липецкие производители нарастили экспорт напитков, сахара и кондитерских изделий. Обратный поток формируют техника и пластмассы.

С Арменией прирост достигнут преимущественно за счет поставок продуктов питания — алкогольной продукции, сахара и переработанных фруктов. Казахстан, в свою очередь, остается стабильным звеном в кооперационной цепочке, прежде всего в сферах машиностроения и металлообработки.

Самое плотное и разностороннее сотрудничество сложилось у региона с Беларусью. В 2025 году сторонами подписан ряд системообразующих документов: меморандум между министерствами сельского хозяйства, соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью, а также план совместных действий с Гродненской областью на 2025–2028 годы.

Однако ключевой результат — реальный сектор экономики. Липецкие заводы активно включились в процесс импортозамещения, наращивая отгрузки комплектующих, металлопроката и масел для белорусских предприятий.

Липецкая продукция востребована в Казахстане при строительстве торгово-развлекательных центров и птицеводческих комплексов. Компании региона поставляют быстровозводимые здания, сэндвич-панели и металлоконструкции. На выставке «AstanaBuild 2025» липецкие товары вызвали интерес у ведущих строительных фирм республики.

В Киргизии нашли своего потребителя липецкие производители инновационных материалов. Аэропорт «Манас» заинтересовался поставками эпоксидных смол и светодиодных светильников. Высокую оценку работе региона получил и Центр поддержки экспорта Липецкой области, удостоенный почетного диплома «Больше, чем Партнер» на выставке «KyrgyzBuild».