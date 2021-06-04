Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах сегодня были представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Липецкая область значительно улучшила свои позиции, заняв 11 место. Годом ранее регион находился на 24 строчке рейтинга.

В сессии приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, руководители общественных организаций, а также руководители и представители субъектов Российской Федерации.

Национальный рейтинг – один из важнейших элементов в работе над позитивным инвестиционным имиджем региона. Это оценка со стороны предпринимательского сообщества усилий региональной власти по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Анализируются более 40 показателей по четырём направлениям – регуляторная среда, институты бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. В 2021 году Липецкой области удалось показать положительную динамику в Национальном рейтинге. На протяжении существования этого масштабного общероссийского проекта регион удерживал свои позиции в тридцатке лучших регионов с точки зрения оценки инвестиционного климата. Общественные организации и предпринимательское сообщество региона дали положительные оценки управленческой деятельности региональной власти по улучшению бизнес-климата.

«Это ещё раз подчеркивает, что инвестиционный климат Липецкой области один из лучших в России. Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом. За последние годы был принят целый ряд мер для улучшения инвестиционной и предпринимательской среды. Будем дальше работать над поддержанием наших позиций», – отметил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Улучшить позиции во многом удалось за счёт комплексной и целенаправленной работы. По каждому целевому показателю национального рейтинга определены ответственные исполнительные ведомства, зафиксированы конкретные показатели, разработаны «дорожные карты», работают проектные офисы. Внедряются принципы клиентоцентричности в деятельность региональных органов власти. Применяются новые инструменты государственной поддержки, в частности, в 2021 году заключено первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

В регионе развиваются электронные сервисы, что ведёт к снижению временных и финансовых затрат при получении услуг. Липецкая область участвует в ESG-рейтинге, направленном на оценку экологических, социальных и управленческих рисков, при этом по экологическому фактору субъект занял первое место в России. Также активно используются социальные сети, где приветствуются прямые обращения к главе региона, обеспечивается объективная и быстрая обратная связь, включая строгий контроль за реакцией на жалобы и устранением недоработок.