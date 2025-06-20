Липецкая область улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Липецкая область улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв восьмое место. Результаты сегодня представили на ПМЭФ-2025. Годом ранее регион находился на девятой строчке рейтинга. В 2023 – на 15 месте. Также Липецкая область признана субъектом-лидером по направлению «Защита бизнеса» обновлённого Национального рейтинга.

Рейтинг формируется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями. В конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга. Увеличилось количество показателей, как и раньше, они представлены опросными и статистическими метриками. В новой структуре реализована углубленная детализация показателей по большинству сюжетов.

«Методология охватывает все стороны ведения бизнеса, которые прямо или косвенно зависят от качества работы региональных инвестиционных команд. Количество показателей выросло с 70 до 110 Количество направлений – до восьми, они отражают пользовательский путь инвестора – это «Недвижимость», «Инженерные сети и коммуникации», «Защита бизнеса», «Меры поддержки бизнеса», «Экспортная деятельность», «Инфраструктура, технологии и связь», «Кадровые и трудовые ресурсы», «Развитие рынка и конкуренции», – отмечает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В Липецкой области отмечается максимальный среди регионов ЦФО прирост инвестиций по итогам 2024 года – 128,1% к 2023 году (в среднем по РФ 107,4%). Объем инвестиций в основной капитал составил 261,6 млрд рублей.

«Мы уделяем большое внимание созданию благоприятных условий для инвестирования. Наша особая экономическая зона второй раз признается лучшей в России, что подтверждает ее надежность и привлекательность для инвесторов. Это мощный инструмент для развития экономики и промышленности региона, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Это передовые технологии и инновации, которые позволяют предприятиям быть конкурентоспособными на мировом уровне. Мы расширяем сотрудничество с инвесторами в плане подготовки кадров. Ряд резидентов вкладывается в развитие материальной базы наших колледжей и техникумов, а мы в свою очередь меняем образовательные программы под запросы предприятий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2021 году регион включился в бережливый пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток» совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и ГК «Росатом». За год удалось на 22% сократить клиентский путь по таким процедурам, как получение земельного участка, подключение к инфраструктуре, получение разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В проекте наработали большой опыт и теперь процесс автоматизации и сокращения разрешительных процедур, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, в регионе стал непрерывным.

Для Липецкой области благоприятный инвестиционный климат – это не только государственная поддержка и сопровождение проектов. Важно, чтобы бизнес в регионе чувствовал себя уверенно и защищенно. Одним из первых в стране регион запустил механизм обратной связи для консультаций, помощи, решения вопросов инвесторов и предпринимателей. Виджеты платформы размещены на официальных страницах правительства и сайтах государственной власти. Большой вклад в развитие механизма обратной связи вносят бизнес-кураторы, которые консультируют и оказывают помощь бизнесу в муниципалитетах. Кроме того, разработана инвестиционная декларация для компаний, выбирающих регион для бизнеса. Соблюдение положений инвестдекларации – не только дополнительная гарантия для инвестора, но и доверие к региону как к надежному и привлекательному партнеру.

Активно ведется работа по изучению лучших практик других регионов и демонстрация своего опыта. В прошлом году Агентство инвестиционного развития организовало и провело Муниципальный инвестиционный форум. Порядка 200 участников из более чем 30 регионов России обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и власти, повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований и развитие института инвеступолномоченных. В конце 2024 года подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой и Агентством стратегических инициатив, направленное на социально-экономическое развитие ДНР. В рамках взаимодействия Липецкая область помогает ДНР в реализации Национальной социальной инициативы и внедрению практик по улучшению качества жизни граждан и делового климата.