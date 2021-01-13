Липецкая область заняла 18 строчку в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2020 году. Его подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Это уникальный интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных.

Общий балл Липецкой области составил 0,667 (это больше, чем в прошлом году, когда регион расположили на 26-28 местах).

Политико-управленческий блок региона экспертами оценивается 26-м местом (годом ранее было 16-е). В то же время в Липецкой области удалось улучшить позиции социального блока, он на 16 месте (годом ранее был на 21-м). Финансово-экономический блок получил 23 место.

Неоднозначность результатов 2020 года очевидным образом связана с социально-экономической и политической ситуацией. С одной стороны, условия пандемии стали тяжелейшим вызовом для региональных властей, с которым они справились по-разному. Очевидно выросла нагрузка на социальную сферу, находящуюся в прямом ведении региональной исполнительной власти, отмечались проблемы в экономическом развитии и привлечении инвестиций.

Эффективность региональной власти в этих условиях подвергалась большим испытаниям. С другой стороны, положение в общественно-политической сфере оказалось – с поправкой на пандемию – вполне благоприятным и управляемым. Об этом свидетельствовали и высокие результаты голосования за поправки в Конституцию РФ в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Протестная активность сводилась главным образом к точечным акциям, а региональные власти нередко (хотя и не везде) старались наладить диалог с протестными группами, возникшими в связи с социальными и экономическими вызовами 2020 года.

Примечательно, что итоговый балл лидера, которым осталась Тюменская область, в этих условиях даже вырос и составил 0,802 (в прошлый раз – 0,796). Число наиболее успешных регионов, получивших не менее 0,7 балла, осталось прежним – девять. В то же время несколько выросло число проблемных регионов со средним баллом менее 0,5 – их стало 16, тогда как в 2019 году было 14. Впрочем, наихудший регион – Хакасия – все-таки получил 0,416 баллов, в то время как в 2019 году у региона-аутсайдера, Архангельской области, было менее 0,4 баллов.

В связи с ухудшением позиций в этом году выбыли из второй десятки рейтинга Татарстан, Магаданская область и Ненецкий АО. Татарстану не помогло успешное переизбрание главы региона на очередной срок, а Ненецкому АО – смена главы с последующим утверждением нового руководителя региона окружным парламентом. Несмотря на активность этих региональных лидеров, им не удалось полностью справиться с обострившимися финансовыми и в целом экономическими проблемами. Более успешными оказались власти Якутии, Липецкой области и Ханты-Мансийского АО, которые, наоборот, улучшили свои позиции, войдя во вторую десятку. Сохранили устойчивые позиции во второй десятке Санкт-Петербург, Подмосковье, Воронежская, Самарская и Челябинская области, а также Камчатский край, где произошла смена главы и заметно выросла активность нового губернатора.