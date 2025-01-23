Заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин встретился с ректором Воронежского государственный аграрного университета имени Петра I Александром Агибаловым. Основная тема разговора — развитие аграрного образования и подготовка кадров для агропромышленного комплекса. В Воронежском аграрном университете обучается более 14 тысяч человек, порядка 15% из них липчане. Это больше 2 тысяч студентов.

Липецкая область в 2025 году стала участником федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который реализуется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Подготовка кадров начинается уже со школьной скамьи. В регионе на данный момент действуют 18 агроклассов. В текущем году планируется открыть еще 10. Будут заключаться соглашения о сотрудничестве с профильными вузами, в том числе с ВГАУ.

«Нехватку кадров в нашей отрасли мы ощущаем давно. И работа по решению этой проблемы в регионе ведется в разных направлениях. Благодаря сотрудничеству с Воронежским аграрным университетом мы не только укрепим образовательную базу, но и продолжим создавать качественную инфраструктуру для подготовки специалистов», — подчеркнул Илья Карлин.