Реализовано 15 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Липецкой области в 2024 году. Общий объем инвестиций составил 14 млрд рублей. Благодаря реализации этих проектов будет создано 320 новых рабочих мест, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

Лидер – Задонский район. Там введено в эксплуатацию четыре новых объекта: две системы орошения мощностью 410 и 836 гектаров, картофелехранилище на 20 тысяч тонн и площадка для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4320 скотомест. В Грязинском районе также построили две системы орошения на 203 и 243 гектара и реконструировали два цеха птицефабрики со строительством помещения для сортировки яиц. В Елецком – ввели в эксплуатацию семенной завод мощностью 30 тысяч тонн в год и построили завод по производству кормов для непродуктивных животных мощностью 20 тысяч тонн в год.

В Лебедянском районе заложили интенсивные сады и ягодники на площади 500 гектаров и построили системы орошения. В Лев-Толстовском – модернизировали молочный комплекс на 1200 голов КРС. В Тербунском районе продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса молочного направления. В этом году введены в эксплуатацию ферма для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6404 голов и цех отела на 2350 стойломест.

В Хлевенском районе построили репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца мощностью 80 тысяч несушек, в Усманском – мощности для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур на 56 тысяч тонн хранения. В городе Чаплыгине реализован первый этап создания селекционно-семеноводческого центра по производству семян подсолнечника мощностью 5000 тонн в год с мощностью хранения 30000 тонн.

Всего в этом году на территории региона реализовывалось более 40 инвестиционных проектов с объемом инвестиций больше 100 млрд рублей. 15 из них введены в эксплуатацию. Реализация остальных продолжится в следующем году. «Инвестиционные проекты делают огромный вклад в развитие АПК, способствуют увеличению объемов производства и экспорта, наращивают прибыль региона, что ложится в основу развития территории в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.