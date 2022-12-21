В 2022 году количество вирусных сообщений, которые распространялись на территории России, превысило 3,7 тысяч, а число их упоминаний достигло 9,3 миллионов. По сравнению с прошлым годом объем фейковой информации вырос в 6 раз. Таковы данные АНО «Диалог Регионы».

По данным социологических исследований более 60% жителей региона в текущем году встречали фейки о специальной военной операции. Главными каналами распространения стали социальные сети. На каждый случай специалисты реагировали оперативно, и это не давало «новостям» размножиться.

«Аналитики Центра управления регионом Липецкой области постоянно мониторят медиапространство, в том числе на предмет ложной информации в Сети. При выявлении фейковых сообщений, эта информация в кратчайшие сроки опровергалась. Через региональные СМИ и официальные паблики оповещали жителей, что подобным «новостям» не стоит доверять. В целом, на территорий нашей области в этом году зафиксировано небольшое количество фейков», – рассказала руководитель ЦУР Липецкой области Евгения Шаршакова.

В Москве на площадке МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция «Итоги работы по противодействию фейковой информации». В ней приняли участие генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, представители органов власти, крупных информационных площадок и глав субъектов Российской Федерации. Они обсудили механизмы выявления недостоверных материалов в Интернете, их опровержения, а также необходимость наращивания инфраструктуры для борьбы с ними.

Как оказалось, более 60% пользователей Сети встречают фейки не реже раза в неделю. Наиболее популярные из них – постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации. Как рассказал Владимир Табак, фейки с каждым днем становятся все более похожими на правду, именно поэтому так важно вовремя выявить и устранить недостоверную информацию. Для этого в этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа». Сервис предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества: органов власти, молодежи, представителей СМИ, вузов, экспертных сообществ. «Лапша Медиа» сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками. С момента запуска платформы поступило более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан», – добавил Табак.

По словам участников пресс-конференции, распространение ложной информации в Интернете – это новая реальная угроза, с которой нужно бороться. Для этого еще в октябре 2022 года по инициативе «Диалога» представители СМИ и крупные интернет-площадки подписали меморандум по борьбе с фейками в Интернете.

«Сейчас фактчекинг со стороны участников меморандума – один из самых эффективных инструментов по борьбе с недостоверной информацией», – прокомментировала начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.