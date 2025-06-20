Липецкая область успешно завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме-2025

Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым подвела итоги участия в ПМЭФ-2025, который стал площадкой для заключения значимых соглашений и презентации инвестиционного потенциала региона. За дни проведения форума было подписано более 20 соглашений о сотрудничестве, а совокупный объем инвестиций в новые проекты превысил 55 млрд рублей. Это позволит создать в общей сложности 1821 новое рабочее место и укрепить человеческий капитал региона.

В особой экономической зоне «Липецк» будет построено пять новых заводов, а действующий резидент объявил о расширении производственного комплекса. В Елецком районе в ближайшие годы начнётся выращивание цветов на промышленной основе. А в Липецке создадут новый комплекс центробежного литья для производства труб больших диаметров (до 1200 мм).

Имеются успехи в развитии инфраструктуры и туризма. Будут построены две новые гостиницы, пройдёт масштабная реконструкция «Липецккурорта», что сможет существенно увеличить туристический поток в регион.

Помимо экономических проектов, подписаны соглашения, направленные на развитие образования, подготовку кадров и межрегиональное сотрудничество. Делегация Липецкой области активно работала не только на переговорах, но и в рамках пленарных сессий и дискуссий. Губернатор Игорь Артамонов и представители региона выступили с докладами, поделившись успешными практиками и обсудив ключевые экономические тренды.

«ПМЭФ-2025 подтвердил, что Липецкая область — это территория возможностей. Наши достижения, новые инвестиции и партнёрства открывают путь к дальнейшему развитию региона», — отметил Игорь Артамонов.