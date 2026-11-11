Липецкая область увеличила сбор овощей закрытого грунта до 119 тыс. тонн

В четырёх тепличных комплексах Липецкой области выращено 119 тысяч тонн овощей закрытого грунта, сообщает министерство сельского хозяйства региона. Это на 7 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда было собрано 112 тысяч тонн.

«В теплицах региона выращиваются томаты, огурцы и салаты, – рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – Причём не первый год большая часть урожая приходится на томаты. Их собирают в Данковском, Елецком и Усманском округах. Во всех этих теплицах также выращивают огурцы, а в Елецком, единственном, ещё и салаты. Тепличный комплекс в Хлевенском округе специализируется на огурцах».

По данным министерства, урожай томатов в регионе на отчётную дату составил 66,8 тыс. тонн. Огурцов собрано 50,5 тыс. тонн, салатов – 1,7 тыс. тонн.

«Липецкая область в числе регионов, отвечающих за продовольственную безопасность страны. И это не только урожай в натуральном виде, то есть злаковые, масличные, технические культуры, овощи и фрукты, но и продукты питания, полученные в результате переработки, в том числе сахар, масла. Также в регионе производится огромное количество мясной и молочной продукции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.