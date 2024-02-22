Липецкая область готова к вступлению в новую программу по расселению аварийного жилфонда. О работе, которая ведётся в России в части расселения аварийного жилья, говорил сегодня министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации. Министр отметил, что сегодня формируется новая программа по расселению аварийного жилфонда и обеспечению её финансированием. Липецкая область завершила действующую программу на два года раньше изначально запланированного срока. С 2019 года удалось улучшить жилищные условия более 7 тысяч липчан.

«Новая программа по расселению аварийного жилфонда позволит нам обеспечить тысячи семей новым и качественным жильём. У нашего региона хороший опыт строительства домов для переселения, причём с квартирами даже большими по площади, чем были у жильцов ранее. Мы готовы продолжать эту работу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отдельно глава Минстроя России рассказал о реализации программы «Стимул», благодаря которой в прошлом году в Липецкой области было построено 16 объектов. Это позволило обеспечить необходимой инфраструктурой более 4 тысяч участков под ИЖС в районах и округах региона, а также новый микрорайон Липецка.

Министр отметил, что в России продолжается работа и в рамках совершенствования механизма комплексного развития территорий (КРТ), который позволяет развивать инфраструктуру, расселять аварийное жилье и создавать новые рабочие места.

«За время реализации данного механизма принято 503 решения с градостроительным потенциалом 85 миллионов квадратных метров. Во многих регионах уже ведутся строительно-монтажные работы. На сегодня выдано 310 разрешений на строительство 5 миллионов квадратных метров жилья. Хочу поблагодарить сенаторов за поддержку инициатив по совершенствованию законодательства в этом направлении», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

В основу изменений законодательства в части КРТ были заложены походы и предложения регионов, депутатов Государственной Думы и сенаторов. Механизмы КРТ начали действовать и в Липецкой области. В рамках комплексного развития территории старый микрорайон Липецка – ЛТЗ – получит новый импульс развития. Заключён контракт, где застройщик берёт на себя обязательства по строительству детского сада на 160 мест и распределительной станции на 10 мегаватт для обеспечения ресурсом всей территории ЛТЗ. В то же время муниципалитет за счёт привлечения специального казначейского кредита, обязуется проложить более 10 километров инженерных сетей, а также построить новую канализационную насосную станцию, пробурить две скважины на водозаборе. Подобный проект комплексного развития территории будет реализован ещё в одном районе города рядом с железнодорожным вокзалом.

Ирек Файзуллин говорил о важности благоустройства городских и сельских территорий. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» только в Липецкой области преобразилось более 700 пространств. Растёт и количество граждан, принимающих участие в отборе объектов благоустройства. В прошлом году в народном голосовании приняли участие более 14 млн россиян, из них порядка 100 тысяч – жители Липецкой области.

В рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях отобрано 14 пространств из которых 12 реализованы.

Подробно в рамках доклада Глава Минстроя России остановился на вопросах жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день, программа капитального ремонта показывает стабильные ежегодные результаты – отремонтировано более 45 тысяч многоквартирных домов, что позволило улучшить жилищные условия более 7 млн человек. В Липецкой области в прошлом году отремонтировали 240 многоэтажек.

Ирек Файзуллин также рассказал о работе, которая сегодня проводится на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях. Для Липецкой области подшефным регионом стал Володарский район ДНР, где с 2022 года восстановлено более 50 объектов. Среди них 7 школ, 2 садика, 7 объектов водоснабжения и водоотведения, 29 котельных, районная больница, МФЦ, 4 общественные территории. В Мариуполе под руководством Фонда капитального ремонта строители восстановили школу, детский сад и технический лицей, провели ремонт 27 домов. Благодаря этому более 1000 семей вернулись к нормальной жизни. Для восстановлении Володарского района и Мариуполя привлечено более 500 строителей и полсотни единиц спецтехники.