Лишь в 34 субъектах РФ по итогам 2020 года произошел рост промышленности. Это на 40 меньше, чем в прошлом году. Падение произошло в 51 субъекте России. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

Индексы промышленного производства в регионах по итогам 2020 года варьируются от 124,7% в Республике Северная Осетия-Алания до 63,1% в Республике Тыва.

Липецкая область в данном рейтинге расположилась на 26 месте. Промышленное производство в регионе выросло на 2,2% в сравнении с 2019 годом (индекс – 102,2%).

Лидерами по положительной динамике промышленного производства по итогам 2020 года стали: Республика Северная Осетия-Алания (124,7%), Тюменская область (121,5%) и Республика Алтай (121,4%). Всего же более чем на 10% промышленное производство увеличилось в семи регионах.

В целом, по данным Росстата, по итогам 2020 года в промышленном секторе РФ отмечается падение на 2,6%. Только в сфере обработки производство увеличилось на 0,6%, в остальных трех сферах было зафиксировано снижение.