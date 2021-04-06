Падение оборота розничной торговли в январе-феврале 2021 года произошло в 54 субъектах РФ, рост показателя отмечается только в 30 регионах. Об этом говорится в очередном исследовании РИА Рейтинг.

Наиболее существенно оборот розничной торговли за первые два месяца текущего года снизился в Свердловской области (-13,2%), Омской области (-9,9%), Самарской области (-8,5%), Нижегородской области (-8,5%) и в Мурманской области (-7,6%).

Увеличение розничного товарооборота произошло в 30 субъектах РФ. Лидерами по положительной динамике стали Краснодарский край (+9,1%), Камчатский край (+5,0%), г. Москва (+4,0%), Чеченская Республика (+3,8%), а также Волгоградская область (+3,4%) и Магаданская область (+3,4%).

Липецкая область в представленном рейтинге расположилась на 65 месте из 85. В регионе за два первых месяца 2021 года произошло снижение оборота розничной торговли (-3,3%). В расчете на одного жителя оборот розничной торговли за январь-февраль составил 39,1 тыс. рублей.

Лидерами по объему оборота розничной торговли на душу населения являются г. Москва (70,3 тыс. руб.), Московская область (57,6 тыс. руб.), Сахалинская область (57,5 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург (46,9 тыс. руб.) и Краснодарский край (45,2 тыс. руб.). При этом во всех этих регионах, кроме Сахалинской области, оборот розничной торговли за первые два месяца года вырос.

Наиболее низкие значения оборота розничной торговли на душу населения в Республике Ингушетия (8,3 тыс. руб.), Республике Тыва (12,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (14,5 тыс. руб.), Республике Калмыкия (14,6 тыс. руб.) и в Чеченской Республике (19,9 тыс. руб.). Из перечисленных регионов лишь в Чеченской Республике оборот розничной торговли вырос, в остальных же было падение.

В целом по России оборот розничной торговли за два месяца снизился на 0,7%, на одного жителя приходится 38,2 тыс. рублей.

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