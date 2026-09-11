Липецкая область – в числе финалистов Всероссийского конкурса «МедиаФин 2026»

Завершился региональный этап голосования Всероссийского конкурса «МедиаФин 2026». Он проводится для выявления и поддержки медиаконтента, делающего знания о финансах доступными для широкой аудитории и помогающего применять их на практике.

На конкурс поступило свыше 1200 работ из 72 регионов России. По итогам экспертной оценки в финал вошли 252 проекта, среди которых два – липецкие.

В номинации «Партнёрство во благо» проект «Уроки финансовой грамотности». Это регулярная рубрика, представляющая собой цикл публикаций в информационных каналах министерства финансов Липецкой области, знакомящих с основами правильного финансового поведения.

В номинации «Лучший медиапроект года» финалистом стал проект «Финансовая культура от А до Я», который представляет собой цикл просветительских теле‑ и радиопередач, созданный для повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.

«Финансовая грамотность становится базовым навыком, без которого сложно принимать взвешенные решения. Важно, чтобы знания о финансах были доступны каждому – простым языком и в удобном формате. Наши проекты как раз об этом, и их выход в финал всероссийского конкурса – хорошая оценка работы региональной команды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.