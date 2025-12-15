Липецкая область в числе лидеров Экорейтинга российских регионов

Липецкая область возглавила Экорейтинг регионов, который комплексно оценивает достижение результатов по улучшению качества окружающей среды в субъектах РФ, а также удовлетворенность жителей регионов этой работой в 2025 году.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в Липецкой области достигнуты все показатели предыдущего национального проекта «Экология» и уже идёт работа в рамках нового – «Экологическое благополучие», жители позитивно оценивают экологическую обстановку, выстроена эффективная система управления в сфере экологии.

В министерстве добавили, что регион досрочно выполнил федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В 2021-2023 годах рекультивировано пять объектов в Липецке, Ельце, Данкове, посёлке Северный Рудник общей площадью более 60 гектаров. А в сентябре 2025 года уже в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нового нацпроекта «Экологическое благополучие» достигнуто снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ на 15% – показатель перевыполнен.

«Улучшение экологии – задача, требующая планомерной и ежедневной работы. Наша стратегия в регионе направлена именно на такие системные изменения. И мы продолжаем эту работу последовательно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Данный экологический рейтинг инициирован комитетом Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Его цель – стать практическим ориентиром для совместной работы федерального центра и регионов. Это инструмент для выявления лучших практик, адресной помощи и постоянного диалога.

Лидерами экологического рейтинга 2025 стали шесть регионов: Липецкая, Московская, Челябинская области; Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики.