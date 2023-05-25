Семь предприятий торговли региона и ярмарка «Пасхальные традиции», организованная управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, стали победителями федерального конкурса «Торговля России».

Этот конкурс ежегодно проводит Министерство промышленности и торговли России. Главная его задача – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли. В этом году зафиксировано рекордное количество участников – организаторы получили 1477 заявок. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Конкурсным жюри отобрано 200 победителей из всех регионов России.

Липецкая область удостоилась восьми побед. Высокую оценку получили семь предприятий торговли – это кофейня RUN Coffee (ИП Злобин А.Н.), точка фастфуда Friends Street Food (ИП Демин П.В.) и магазины «Губа не дура» (ИП Лазарев Ю.Н.), «Море деликатесов» (ИП Богданова О.В.), «Карель-Форель» (ИП Востриков О.С.), «Экоптица» в Усмани и «Правильная корзинка» (ООО «Корзинка-6»). Также в своей номинации отмечена универсальная ярмарка «Пасхальные традиции».

«Важно уделять внимание развитию сервиса, этике общения с покупателями, оформлению помещений. То, что липецкие предприятия стали победителя всероссийского конкурса, говорит о том, что их владельцы это осознают и прилагают усилия, чтобы клиентам было комфортно», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.