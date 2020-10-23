Липецкая область – в числе лидеров нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Деятельность Липецкого центра компетенций отмечена среди субъектов, в которых реализуется федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». РЦК Липецкой области занял третье место в рейтинге.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.

Рейтинг состоит из восьми пунктов. В частности, оцениваются уровень удовлетворенности работой РЦК, выполнение плана по охвату предприятий, выполнение графика реализации мероприятий проектов, укомплектованность сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов.

«Мы гордимся проделанной работой. К каждому предприятию подходим индивидуально и комплексно. И, несомненно, нам приятно получать позитивную обратную связь от руководителей компаний, что в свою очередь и легло одним из определяющих пунктов при составлении рейтинга субъектов по реализации нацпроекта. На сегодняшний день в совокупности совместно с Федеральным центром компетенций в регионе 50 предприятий пересмотрели свою культуру производства благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», – прокомментировал директор регионального центра компетенций Александр Вартанян.