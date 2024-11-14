Управленческая команда Липецкой области под руководством начальника управления экономического развития Кирилла Дождикова успешно защитила региональную программу развития экспорта до 2030 года. «Экспорт регионов 2.0. Подтверждение квалификации» – это образовательная программа АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». Она включает четыре основных направления – промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, туристические услуги. Реализация программы позволит обеспечить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% к 2030 году.

Как отметил начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов, планируется дальнейшая переориентация экспортных поставок на новые рынки дружественных стран, увеличение присутствия в странах СНГ, Азии и Африки. Новым для региональной программы стало включение в нее проекта по экспорту туристических услуг.

«Туристская отрасль региона активно развивается. Улучшается инфраструктура и появляются новые точки притяжения. Доступная транспортная логистика позволяет гостям быстро и комфортно добраться до нашего региона, чтобы отдохнуть. В Липецкой области проводится более 100 мероприятий различной направленности. Особой популярностью пользуются гастрономические мероприятия и фестивали военно-исторической реконструкции. Для удобства гостей и жителей разработаны маршруты и туры выходного дня», – отметил Кирилл Дождиков.

Липецкая область – в числе лидеров по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Регион в ТОП-5 место среди субъектов ЦФО в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 по итогам 10 месяцев 2024 года. «Экспорт – это прекрасная возможность для компании убедиться в конкурентоспособности своей продукции, а для региона – в том, что экономика не стоит на месте», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.