Липецкая область – в числе лидеров страны по повышению производительности труда

Липецкая область вошла в число лидеров страны по повышению производительности труда, а липецкий Региональный центр компетенций занял второе место в федеральном рейтинге Минэкономразвития России. Эксперты оценивали работу 61 региона. Они учитывали, сколько предприятий удалось привлечь к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», насколько качественно и в срок реализуются проекты, как организовано обучение сотрудников.

По этим и другим показателям Липецкая область показала один из лучших результатов в стране. Так, сегодня в нацпроекте участвуют 123 предприятия региона. Их общая выручка превышает 147 млрд рублей.

«За высокой оценкой стоит большая ежедневная работа. Благодарю команду моего заместителя Сергея Курбатова. Он лично погружается в задачи, поддерживает постоянный диалог с предприятиями и помогает решать конкретные вопросы», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.