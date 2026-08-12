Липецкая область — в числе лидеров в ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры

Липецкая область — в числе лидеров ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры. За 2021–2025 годы в регионе построили и реконструировали более 450 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Новые очистные сооружения появились в Задонске, Тербунах и посёлке Агроном Лебедянского района, а в Грязях прошла модернизация действующих объектов.

Липецкая область досрочно завершила программу переселения из аварийного жилья — уже в 2023 году регион полностью расселил дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Также в 2025 году в регионе направили 4,35 миллиарда рублей на капитальный ремонт МКД, в том числе 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета. Эти средства позволили выполнить строительно-монтажные работы в 305 МКД и заменить 253 единицы лифтового оборудования.

«Коммуналка — это не про экономику, а про ежедневный уют в домах липчан. Мы вложили значительные ресурсы в обновление сетей и жилищного фонда, и сегодня Липецкая область входит в число лучших в Центральной России. Работаем дальше, чтобы статус лидера был закреплён за нами и ради повышения комфорта наших жителей», — комментирует губернатор ЛО Игорь Артамонов.