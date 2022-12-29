Более 19 тысяч жителей Липецкой области проверили свои знания о финансах в пятом Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. По доле населения, принявшего участие в проекте, регион занял десятое место в России и третье – в ЦФО.

В этом году впервые отвечать на вопросы зачёта можно было всей семьёй. Липецкая область стала одним из лидеров, где такой формат оказался наиболее популярным. По доле семей, принявших участие в зачёте, регион оказался четвёртым в России и вторым – в ЦФО.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивал существующие риски», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Среди заданий для школьников в зачёт были включены отдельные вопросы для младших классов – о том, как разумно совершать покупки, распознавать уловки мошенников, и другие. Самым сложным оказалось задание по постановке и достижению финансовой цели: ребятам нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую настольную игру. Для взрослых участников наиболее трудным стал вопрос об условиях получения льготной ипотеки. Также выяснилось, что далеко не все взрослые знают, как застраховать себя от крупных потерь в случае непредвиденной жизненной ситуации (например, болезни) или как противостоять маркетинговым уловкам продавцов.

Каждый участник, успешно сдавший зачёт, получил именной сертификат от его организаторов – Банка России и Агентства стратегических инициатив.