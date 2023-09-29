Липецкая область вошла в ТОП-10 органов исполнительной власти по осуществлению государственного управления охраной труда. Рейтинг формировался исходя из оценки субъектов по 50 показателям, характеризующим систему, выстроенную в регионе по профилактике и сохранению жизни и здоровья работников. Рейтинг озвучен в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда, которая проходит с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

По итогам Всероссийского рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда Минтруда России в номинации «Лучший специалист по охране труда организаций непроизводственной сферы с численностью работников до 100 человек» первое место заняла Ольга Рущак. Она трудится в учебном центре «Свободный Сокол», стаж работы по специальности – 20 лет.

Липецкая область в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта по модернизации службы занятости. Она завершится в регионе до конца года. Результат уже виден – это довольные клиенты и один из самых низких уровней безработицы в стране: первое место в ЦФО и второе — в РФ. За активную и эффективную работу по модернизации заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий вручил команде центра занятости Липецкой области две награды: «За высокую вовлеченность во внедрение ценностей клиентоцентричности» и «За активное участие в реализации проекта по формированию экспертных центров бережливого производства в сфере занятости». «Очень рад успехам коллег и благодарен им за добросовестный труд ради благополучия наших жителей. Липецкая область постоянно совершенствует систему социального обслуживания населения, охраны труда, развивает службы занятости. И именно благодаря профессионалам такого уровня, как наши победители, жители Липецкой области всегда могут рассчитывать на заботу и поддержку», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Еще одна награда Липецкой области — третье место Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания. Ее получил Реабилитационный центр Липецкой области в номинации «Стабильность и качество» за помощь детям 4 — 8 лет с расстройством аутистического спектра. Ребята посещают отделение дневного пребывания, где реализуется ряд программ и проектов, направленных на развитие детей и поддержку их родителей.