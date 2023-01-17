Липецкая область вошла в число лучших регионов страны по выполнению Президентской программы «Развитие энергетики» и заняла третье место в федеральном рейтинге. Итоги работы отрасли в 2022 году были подведены на заседании Федерального штаба по социальной газификации, который прошел накануне в режиме видеоконференции при участии заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева и заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака.

В Липецкой области принято свыше 5 тысяч заявок на догазификацию, более 4,5 тысячи исполнено. Работа по социальной газификации продолжится и в 2023 году. Все принятые заявки будут выполнены, все домовладения получат «голубое топливо» в установленные сроки, сообщает управление энергетики и тарифов Липецкой области.

«Программа догазификации населенных пунктов Липецкой области исполняется качественно и хорошими темпами. Жители могут получить денежную помощь на подключение домов к газу. Эта мера поддержки действует с февраля 2022 года и продлится до 1 января 2024-го», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.